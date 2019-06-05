ОАК планирует провести испытания совместного с Китаем лайнера в 2023-2025 годах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Испытания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера состоятся в период с 2023 по 2025 год, а поставки ожидаются с 2025 по 2027 год. Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24".

"2023-2025 год - это срок, который мы в нашем мастер-плане обозначили как срок первого вылета с прохождением испытаний в течение двух-трех месяцев", - сказал Слюсарь. "Пока мы идем в графике, соответственно с обеспечением поставок в период с 2025 по 2027 год", - добавил он.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 г. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).