В ЦБ РФ заявили, что цены на ремонт по ОСАГО будут обновляться каждые три месяца

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России подготовил проект новой редакции единой методики определения размера расходов на ремонт автомобиля по договору ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора. Теперь для каждого субъекта РФ справочники цен на запчасти и работы, используемые для расчета стоимости ремонта и денежной выплаты, будут обновляться один раз в три месяца, а не раз в полгода.

"В частности, предполагается, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца. "Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков [Российский союз автостраховщиков] должно будет разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов", - говорится в сообщении ЦБ.

В документе также конкретизированы источники получения информации о стоимости запасных частей, скорректирован и более четко прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в справочник. Кроме того, в отдельных случаях эксперту-технику предоставляется возможность самостоятельно провести изучение формирования стоимости запчасти. Также устанавливается порядок определения размера утраты товарной стоимости транспортного средства в результате повреждения и последующего ремонта.

Новая редакция методики направлена "на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе", заключает ЦБ.