Логистический центр создадут в ОЭЗ Ульяновской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Склад для хранения и распространения товаров японского бренда будет построен в портовой особой экономической зоне (ОЭЗ) в Ульяновской области. Соответствующее соглашение подписал глава региона Сергей Морозов с представителями компании в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"В "нулевой" день Петербургского международного экономического форума губернатор Ульяновской области подписал соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта с ООО "Сплав". Инвестор планирует создать на территории ОЭЗ "Ульяновск" центральный склад для хранения и дистрибуции продовольственных и промышленных товаров японского бренда "MINISO", - говорится в сообщении Корпорации развития региона.

Как сообщил губернатор, инвестор подаст заявку на получение статуса резидента ОЭЗ "Ульяновск" и планирует построить к 2022 году складской комплекс площадью 15 тыс. кв. м. "Будущий резидент ОЭЗ рассчитывает создать до 1000 новых рабочих мест", - приводят слова губернатора в пресс-службе.

Отмечается, что компания планирует использовать склад в том числе как транзитный узел для поставки товаров не только в различные регионы России, но также и в другие страны - Армению, Белоруссию, Грузию, а также государства Европы. Режим особой экономической зоны позволит резиденту хранить и перерабатывать товары в ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также использовать особый льготный режим налогообложения. При этом, по словам главы ОЭЗ "Ульяновск" Олега Барабанова, это единственная особая экономическая зона в России, где помимо производственной деятельности можно заниматься оптовой торговлей как самостоятельным видом бизнеса.

Портовая ОЭЗ "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально составлявшая 120 га, была увеличена до 324,7 га. Резиденты промплощадки будут создавать предприятия в области авиастроения и технического обслуживания авиатехники, электроники и приборостроения, композиционных материалов, энергетики и машиностроения.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.