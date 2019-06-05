Словакия подпишет контракт на обслуживание российской стороной словацких самолетов МиГ-29

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Словакия планирует в ближайшее время подписать контракт на €100 млн на обслуживание российской стороной словацких самолетов МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини по итогам переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"РСК "МиГ" в последующие четыре или пять лет будет заботиться о боевой способности нашей авиации. Мы говорим о МиГ-29 - это самолеты, которые защищают воздушное пространство Словацкой республики. На днях будет заключен контракт на €100 млн", - сказал Пеллегрини.

В феврале правительство Словакии одобрило предложение министерства обороны республики продлить с РСК "МиГ" контракт на сервисное обслуживание находящихся в национальных ВВС сверхзвуковых истребителей МиГ-29.

Контракт на сервисное обслуживание МиГ-29 должен быть продлен как минимум до поступления в республику F-16. Словакия в декабре 2019 года подписала с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin соглашение о покупке 14 сверхзвуковых истребителей F-16 Block 70/72 для национальных ВВС.

F-16 должны заменить в ВВС российские машины. В Словакии американские истребители будут получены до конца 2023 года. Правительство также признало целесообразным, чтобы до поступления американских истребителей охрану воздушного пространства республики осуществляли МиГ-29.