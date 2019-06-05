Перевозки контейнеров по сети РЖД за январь - май выросли на 15,4%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Перевозки порожних и груженых контейнеров по сети Российских железных дорог (РЖД) в январе - мае 2019 года выросли на 15,4%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, и достигли 1,97 млн TEU (аналог 20-футового контейнера). Об этом говорится в сообщении РЖД.

В частности, во внутреннем сообщении в январе - мае отправлено 817,1 тыс. TEU (рост на 10,3%), в транзитном - 219,2 тыс. TEU (+21,1%), в экспортном - 520,7 тыс. TEU (+13,3%), а в импортном - 414,4 тыс. TEU (прирост составил 26,7%).

При этом количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе - мае выросло, по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, на 14,5% и составило 1,31 млн TEU. В общей сложности за отчетный период перевезено более 18,6 млн т грузов, что на 15,3% превышает показатели первых пяти месяцев 2018 года.