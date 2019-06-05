Совместное предприятие Сбербанка и SOCAR приобрело 80% Антипинского НПЗ

Совместное предприятие получило контроль над заводом и месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Сокар Энергоресурс", совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР), приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

"Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты", - отмечается в сообщении.

SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов и оценки операционной деятельности. Азербайджанская компания также будет обеспечивать институциональную экспертизу и операционное управление заводом.

Антипинский НПЗ находился под контролем Сбербанка, который является его крупнейшим кредитором. НПЗ ранее обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей.

"Сокар Энергоресурс" на 60% принадлежит "Сокар Раша Инвестментс", на 40% - "СБК Комплект" Сбербанка.

По данным газеты "Коммерсантъ", предприятие будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в частности, у "Лукойла" и "Сургутнефтегаза", и поставлять на Антипинский НПЗ. ГНКАР хочет начать поставки к июлю.

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