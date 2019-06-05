"Лужники" и "Москва-сити" вошли в число пилотных площадок для тестирования 5G

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о расширении диапазона частот для тестирования сетей связи нового поколения (5G) и определила две новые пилотные зоны для проведения исследований. 5G будет тестироваться в спорткомплексе "Лужники" и деловом центре "Москва-сити", говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

"На заседании ГКРЧ принято решение о расширении полосы частот, ранее выделенной под тестирование технологий связи пятого поколения (5G), и определены две дополнительные пилотные зоны в Москве. Члены комиссии проголосовали за эти решения единогласно", - сообщили в министерстве по итогам заседания.

ГКРЧ увеличила разрешенный для тестирования 5G верхний диапазон с 25,25-27,5 ГГц до 25,25-29,5 ГГц. Нижний диапазон 4,8-4,99 ГГц для тех же целей остался без изменений. "Кроме этого, комиссия определила две дополнительные пилотные зоны для тестирования 5G в Москве - спорткомплекс "Лужники" и деловой центр "Москва-сити". Ранее в качестве таких зон были определены инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье", - пояснили в министерстве.