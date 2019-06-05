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Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

В апреле показатель составлял 9,4%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

"Медианная оценка инфляции, ожидаемой в ближайшие 12 месяцев, составила 9,3% (в апреле - 9,4%). Медианная оценка инфляционных ожиданий находится несколько ниже уровня, наблюдаемого начиная со второй половины 2018 года, однако она все еще остается высокой (выше уровня первой половины 2018 года)", - отмечается в документе регулятора.

В новость внесены изменения (15:27 мск) - передается с уточнением данных, правильно - 9,3% против 9,4%

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