Школа на 1100 мест появится во Владикавказе в конце этого года

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Третья по вместимости на Северном Кавказе школа на 1100 мест появится во Владикавказе в конце 2019 года, сообщил в среду министр строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Касаев во время рабочего визита на объект заместителя руководителя аппарата правительства РФ Анатолия Кириенко.

"Такой объект давно не возводился в республике. Строительство школы на 1100 мест завершится в конце года, в третьей четверти 2020 года в школе начнется учебный процесс", - сказал Касаев.

Строительство школы в 19-м микрорайоне Владикавказа началось в декабре 2018 года по государственной программе "Развитие образования". Из федерального бюджета на ее строительство выделено 688,45 млн рублей, из республиканского - 51,82 млн рублей.

Это первая в республике школа, в которой сможет обучаться такое количество детей. На Северном Кавказе на сегодняшний день всего три школы такой вместимости. У трехэтажной школы будет своя трансформаторная подстанция, модульная котельная, а также спортивные площадки.