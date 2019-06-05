"Вертолеты России" частично спроектируют совместный с китайской Avicopter тяжелый вертолет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Участие холдинга "Вертолеты России" в совместном с китайской компанией Avicopter проекте по созданию тяжелого вертолета будет заключаться в проектировании его отдельных частей. Об этом заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"Мы сегодня находимся на завершающей стадии. Значительная часть, вернее, все технические вопросы обсуждены, зафиксированы, идет работа по юридико-коммерческой части. В данном конкретном случае мы все-таки идем по пути не совместного проекта, а "заказчик и исполнитель". Соответственно, мы не будем, как определили наши китайские коллеги, заниматься проектированием и производством всего вертолета, а как раз будем заниматься только проектированием его определенных частей", - сказал Богинский.

Глава холдинга отметил, что КНР уже стала традиционным партнером: в Китае в настоящее время эксплуатируется более 300 вертолетов российского и советского производства, в частности военно-транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-17, а также Ка-32 и Ми-26, которые используются при ликвидации последствий стихийных бедствий и в строительстве.

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет AC332 AHL для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке.

Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы тяжелого вертолета в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ. Российский холдинг в свою очередь осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Межправительственное соглашение о совместной разработке этого вертолета было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.

Тяжелый вертолет AHL

Максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тыс. метров. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 тонн, а при его размещении на внешней подвеске - до 15 тонн.