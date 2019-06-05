Контракт на постройку двух ледоколов проекта 22220 могут подписать в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Контракт на строительство четвертого и пятого ледоколов проекта 22220 может быть подписан осенью текущего года. Об этом в ходе заседания, посвященного юбилею атомного ледокольного флота, проходящего в нулевой день ПМЭФ-2019 на борту ледокола "Красин", заявил директор дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.

"Атомные ледоколы [проекта 22220] - четвертый и пятый <…> я надеюсь, что теперь правда не в августе, а в сентябре мы контракт подпишем", - сказал Рукша.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире и обеспечить круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики. Сейчас на Балтийском заводе в Петербурге строятся три подобных судна - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.