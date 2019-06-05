{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минтранс рекомендовал Шереметьево увеличить персонал после проблем с выдачей багажа

Кроме того, министр транспорта РФ Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров аэропорта поставить вопрос о персональной ответственности за эту ситуацию
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ рекомендовало руководству аэропорта Шереметьево увеличить количество персонала после проблем с выдачей багажа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

На эту тему

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию со сбоем выдачи багажа в аэропорту.

Как ранее пояснил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
Минтранс готов жестко отреагировать на сбои с выдачей багажа в Шереметьево
Ведомство также порекомендовало аэропорту при необходимости увеличить персонал "на всех проблемных участках"
Читать полностью