В России освоили промышленное производство полимера для медицины и космической отрасли

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ростех разработал технологию промышленного производства полимера, который можно использовать в медицине и в ракетно-космической отрасли. Опытные партии уже отправили заказчикам, в том числе Роскосмосу, говорится с сообщении, распространенном госкорпорацией в среду.

"Ростех разработал технологию первого в стране промышленного производства сверхустойчивого полимера для использования в высокотехнологичных отраслях. Опытные партии полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) уже поставляются заказчикам, в числе которых предприятия Ростеха, Росатома и Роскосмоса", - говорится в пресс-релизе.

Полимер можно использовать для создания имплантатов при лечении травм позвоночника, стоматологии и черепно-лицевой пластике. Новый образец способен сохранять свои свойства при температурах от -196 до +330 градусов, устойчив к механическим и электрическим нагрузкам и радиационному излучению.

При этом полимер схож с натуральной костной тканью, сообщил генеральный директор холдинга "РТ-Химкомпозит" (институт холдинга разработал технологию синтеза) Кирилл Шубский. "Полиэфирэфиркетон - один из самых востребованных и перспективных полимеров нашего времени. Благодаря высокой биосовместимости и схожим с натуральной костной тканью", - приводятся слова Шубского в сообщении.

Свойства полимера позволяют его также использовать "в металлургии, ядерной промышленности, авиастроении, ракетно-космической промышленности, машиностроении, электротехнике, медицине и других отраслях", уточнили в пресс-службе Ростеха.

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко оценил потребность в ПЭЭК в России до 2024 года в 27 тонн в год. По его словам, сейчас "основные поставки идут из стран Европы и США".