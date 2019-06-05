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Дочернюю компанию "Газпрома" в Армении оштрафовали на $20 тыс.

Компания оштрафована за нарушение правил поставки и использования природного газа

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении в ходе заседания в среду решила оштрафовать на 10 млн драмов ($20 тыс.) дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром Армения" за нарушение правил поставки и использования природного газа.

"В ходе мониторинга КРОУ выяснилось, что компанией "Газпром Армения" в ходе подключения новых абонентов не были соблюдены правила поставки и использования природного газа, а также требования лицензии на распределение голубого топлива, из-за чего были нарушены права потребителей. КРОУ приняла решение оштрафовать компанию на 10 млн драмов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Армения получает природный газ из России. Поставку и распределение осуществляет компания "Газпром Армения".

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