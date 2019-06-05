Новгородская область на ПМЭФ презентовала инвестпотенциал представительству Финляндии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Делегация Новгородской области представила торговому представительству Финляндии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) комплекс мер, действующих на территории региона для создания благоприятного инвестиционного климата. Об этом сообщила пресс-служба новгородского правительства.

"В рамках нулевого дня Петербургского международного экономического форума новгородцы участвовали в заседании по развитию российско-финского сотрудничества. <…> Финны сегодня ищут в России партнеров и возможности для бизнеса в Финляндии. Пока их самый активный партнер - Санкт-Петербург, но страна готова расширять географию сотрудничества", - говорится сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, инвестиционный потенциал региона финским представителям на площадке ПМЭФ презентовали впервые, причем это сделала только Новгородская область.

"Новгородская область - самый близкий регион для Финляндии после Ленинградской области и Петербурга. И мы хотим переориентировать финскую сторону с города Санкт-Петербург на наш регион". - подчеркнул во время презентации зампредседателя правительства региона Евгений Богданов.

Он рассказал представителям Финляндии о преимуществах Новгородской области в географическом положении для торговли, планах по строительству аэропорта, перспективах туристического развития, пояснил алгоритм предоставления налоговых льгот и мер поддержки для бизнеса.

"Мы активно пользуемся федеральными инструментами поддержки бизнеса. В нашем регионе есть территории опережающего развития. Первая ТОР появилась в прошлом году, и инвесторы уже проявляют к нему интерес, есть первые резиденты", - отметил Богданов, добавив, что сопровождение инвестиционных проектов в области ведет региональное Агентство развития Новгородской области и профильное министерство.

О форуме

Новгородская область в рамках ПМЭФ намерена подписать более десять соглашений с инвесторами на общую сумму не менее 24 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.