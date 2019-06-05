Фонд развития моногородов заключил на ПМЭФ соглашения с тремя банками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Фонд развития моногородов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил соглашения о сотрудничестве с тремя банками - Сбербанком, НБД-Банком и банком "Открытие". По условиям соглашения эти кредитные организации смогут выдавать гарантии инициаторам проектов, претендующим на получение беспроцентного займа, сообщила в среду ТАСС гендиректор Фонда Ирина Макиева.

"Суть соглашений в том, что мы теперь с банками, с которыми подписали соглашения сегодня, мы принимаем гарантии этих банков для предоставления льготного займа. То есть помимо Корпорации МСП это те банки, гарантии которых мы готовы принимать. Банки, с которыми подписывались сегодня, - это первый пул, которые готовы с нами идти по этому совместному продукту", - сказала она после церемоний подписания соглашения.

Макиева пояснила, что инициаторы проектов, желающие реализовать их при помощи Фонда, могут направить заявку. "В течение трех суток линейный менеджер, который отвечает за этот город, он акцептует эту заявку. <…> Дальше с этим акцептом предприниматель из любого города - ему не нужно никуда ездить, он получает документы в электронном виде, он идет в один из этих банков, получает гарантию, и, по сути, возвращается к нам за деньгами", - добавила она.

При этом Макиева отметила, что максимальная сумма займа составляет 250 млн рублей, тем не менее фонд заинтересован в том, чтобы поддержать как можно больше проектов, поэтому намерен делать акцент на поддержке малых и средних предприятий.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - "нулевой" день форума. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.