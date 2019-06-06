Чем антимонопольное расследование грозит Amazon, Apple, Facebook и Google?

Как показывает опыт, такие разбирательства могут идти годами, так что пока экспертам остается только предполагать, что ждет компании и рынок

Американские власти решили выяснить, не злоупотребляют ли Amazon, Apple, Facebook и Google своим доминирующим положением на рынке, и готовятся провести антимонопольное расследование. Об этом еще 3 июня сообщило информационное агентство Reuters. По его данным, Федеральная торговая комиссия США (FTC) проверит Amazon и Facebook, а Министерство юстиции — Apple и Google. Ведомства должны ответить на вопрос, не мешает ли в принципе размер компании конкуренции.

Также собственное расследование начал и Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США. И кроме Amazon, Apple, Facebook и Google он проверит и других крупных игроков. Уже во вторник, 5 июня, конгрессмен Дэвид Сисилини уточнил, что руководителей компаний попросят дать показания, а также у компаний могут запросить документы, в том числе с помощью повестки. Отказ выполнять ее требования считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде. Но само расследование тем не менее не будет направлено против каких-либо конкретных компаний, его цель — изучить, как работает вся технологическая отрасль. Сразу ни FTC, ни Минюст, ни оказавшиеся в центре внимания корпорации не стали комментировать ситуацию. А источники сообщали, что стороны ее еще никак не обсуждали. Только позднее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания не относится к монополистам. "[Apple] не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% [от общего объема], а компьютеров — еще меньше", — уточнил он. В The Wall Street Journal подсчитали, что в 2018 году на iPhone пришлось около 41% продаж американского рынка, и тоже пришли к выводу, что компанию сложно назвать монополистом. И разве что закрытый характер App Store позволяет контролировать, какие приложения будут доступны на ее устройствах, а какие нет. Reuters как раз обратило внимание, что Тим Кук со своим заявлением выступил аккурат в тот же день, когда стало известно, что группа разработчиков подала на корпорацию в суд, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, — по их словам, она забирает себе 30% выручки от продаж приложений, не разрешает устанавливать цены ниже $0,99 и требует, чтобы они заканчивались на 99 центов. Ранее Верховный суд США разрешил пользователям, недовольным ценовой политикой компании, также подавать против нее иски. Нет причин бояться. Или все-таки есть? Вопрос, нарушают ли технологические гиганты антимонопольное законодательство США, давно вызывает локальные дискуссии. Но теперь Кремниевая долина оказалась под прицелом администрации президента Дональда Трампа, его оппонентов, Конгресса и потребителей, то есть вообще практически всех, отметили в The New York Times.

И рынок показал, что действительно опасается разделения гигантов: в понедельник на фоне новостей акции Apple снизились на 1,01%, Amazon упали на 4,64%, Facebook — на 7,51%, а Alphabet (владеет Google) — на 6,12%. Впрочем, уже на следующий день они восстановили позиции вместе со всем американским фондовым рынком после заявлений главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла о возможном снижении базовой процентной ставки. Но компании могут не переживать о возможном антимонопольном расследовании, считает профессор юридической школы Гарвардского университета Ной Фельдман. По крайней мере пока. В статье для агентства Bloomberg эксперт отметил, что нынешнее американское законодательство, по сути, не запрещает существование монополий и разрешает компаниям назначать высокие цены и пытаться добиться доминирующего положения агрессивными методами. Но совсем другое дело, если компании участвуют в том, что американский закон называет "антиконкурентным поведением". Например, это может быть сначала резкое понижение цены, чтобы выдавить конкурента с рынка, а затем ее повышение, эксклюзивные договоренности с поставщиками или объединение нескольких продуктов в один, чтобы получить преимущество над аналогичным товаром конкурентов и т.д. Так что именно на действия компаний, а не их размеры и стоит смотреть правительственным регуляторам. Ной Фельдман предлагает рассматривать антиконкурентное поведение через призму ущерба для потребителя, а не для других игроков на рынке. То есть если решения компании не вредят конечному пользователю, то они должны считаться законными. Повод обновить законодательство

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Но проблемы у корпораций могут все-таки возникнуть, если власти решат "модернизировать" антимонопольное законодательство впервые за десятилетия. И как раз к этому и может привести расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google, считают эксперты The New York Times. А это — очередная головная боль, судебные иски, штраф и ограничения. С другой стороны, могут пройти годы прежде, чем регуляторы примут какие-либо меры, а Конгресс — новые законы. Тем более прошлые попытки отнимали немало времени. Так, например, дело против IBM затянулось на 13 лет и в итоге было прекращено как "безосновательное", разбирательства с AT&T длились десять лет, а с Microsoft — все 12 лет. Одна из причин таких затяжных процессов — если компания стала достаточно большой, чтобы вызвать вопросы к своему доминирующему положению на рынке, то значит, у нее достаточно много лоббистов и юристов, чтобы отбиваться от обвинений. Что компаниям могут "предъявить" Между тем в Associated Press перечислили возможные претензии, которые власти могут предъявить техногигантам. Facebook критики припомнили его грандиозный охват аудитории — около 2,4 млрд пользователей — и проблемы с обеспечением безопасности их данных, а также обратили внимание на WhatsApp и Instagram, после приобретения которых у компании якобы не осталось реальных конкурентов среди соцсетей. Ее руководство, кстати, соглашается, что "с успехом приходит ответственность", но отмечает, что нельзя принуждать к ответственности, призывая успешную американскую компанию к распаду. Кроме того, в корпорации подчеркнули, что у нее и так есть конкуренты и в области обмена сообщениями, и цифровой коммуникации — те же Google и Apple.

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