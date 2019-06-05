Минтранс готов жестко отреагировать на сбои с выдачей багажа в Шереметьево

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минтранс обещает жестко отреагировать на проблемы с выдачей багажа в Шереметьево, если руководству аэропорта не удастся оперативно разрешить ситуацию. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минтранс жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки", - отмечается в заявлении.

Минтранс также рекомендовал Шереметьево при необходимости увеличить персонал "на всех проблемных участках".

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров Шереметьево поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию со сбоем выдачи багажа в воздушной гавани.

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой связан с изменением технологических процессов обслуживания и обработки багажа, а не с нехваткой грузчиков. При этом во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часов.

В Шереметьево обещают, что ситуация стабилизируется к концу июня.