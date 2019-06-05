Air France откажется от одноразовой пластиковой посуды на своих рейсах

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France заявила об отказе от использования одноразовых пластиковой посуды на своих рейсах уже к концу 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте авиаперевозчика.

"К концу 2019 года Air France ликвидирует 210 млн одноразовых предметов из пластика. На всех рейсах их заменят более экологичными альтернативами", - говорится в документе. В частности, указывается, что на смену 100 млн пластиковых стаканчиков придут бумажные, 85 млн столовых приборов из пластика заменят на предметы, изготовленные из биоразлагаемых материалов, а вместо 25 млн пластиковых палочек для размешивания кофе или чая станут использовать их деревянные аналоги. "Кроме того, с 2015 года авиаперевозчик уже перестал использовать пластиковые соломинки на борту своих воздушных судов, что привело к сокращению предметов из пластика на 1,3 млн", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее Европейский парламент (ЕП) одобрил доклад "О снижении воздействия на окружающую среду предметов из пластмассы", предусматривающий, в частности, запрет на производство и продажу с 2021 года пластиковых стаканов, в которых продают кофе на вынос, скатертей, различных подносов и поддонов, а также ряда других изделий из пластика. Также ЕП считает необходимым принять меры по снижению загрязнения окружающей среды фильтрами от сигарет, пластиковыми бутылками и другой тарой, которая не разлагается в природе в течение многих десятилетий. Под запрет попадут также одноразовые пластиковые столовые приборы, ватные палочки, гигиенические салфетки, соломинки для питья.

Пластик под запретом

Различные инициативы по уменьшению количества пластиковых отходов набирают все большую популярность в разных странах мира. Так, администрация парка Hudson River Park в Нью-Йорке запретила использование на его территории пластиковых бутылок и соломинок для напитков. Решение администрации парка идет в русле политики властей штата Нью-Йорк, направленной на ограничение использования пластика. Так, в конце марта законодательное собрание штата в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 финансовый год одобрило закон, согласно которому в большинстве магазинов с марта будущего года будет запрещено предоставлять клиентам одноразовые полиэтиленовые пакеты, вместо этого покупателям будет предложена бумажная тара.

С декабря 2018 года в австрийском городе Грац (федеральная земля Штирия) заработала новая система продажи кофе на вынос. Для пробного проекта была изготовлена 1 тыс. стаканчиков из пищевого полипропилена, за которые при продаже горячего напитка взимается залог. Стоимость такой тары равна €1 и учитывается в цене самого напитка. При сдаче многоразового стаканчика покупателю возвращается залог.

Крупнейшая в Великобритании сеть кафе Costa Coffee планирует к 2020 году стать первой компанией, перерабатывающей столько же стаканов, сколько посетители забирают с собой, беря кофе на вынос. Для того, чтобы добиться амбициозной цели, фирма намерена стимулировать компании, занимающиеся сбором мусора. За каждую тонну собранных отходов она будет платить мусорщикам дополнительные 70 фунтов (примерно $100), что станет солидной прибавкой к установленной сейчас цене в 50 фунтов ($71).