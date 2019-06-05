Менее 1% компаний России экспортируют свою продукцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Экспортом продукции в РФ занимаются менее 1% компаний, перед российской экономикой стоит задача по удвоению их числа. Об этом заявил гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на сессии "Экспортная акселерация. Шаги на пути к экспорту", которая прошла в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Менее 1% российских компаний занимаются экспортом, в европейских странах - 7-8%. Задача - удвоение числа экспортеров и удвоение объемов экспорта малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

По словам Слепнева, очень много проблем с выходом компаний на экспорт связано с неинформированностью предпринимателей в целом о рынке, об условиях выхода на него, о свободных нишах и об особенностях ведения бизнеса в конкретных странах. "Ее надо компенсировать", - сказал Слепнев. По мнению главы РЭЦ, необходимо расширять возможности уже существующих экпортеров и стимулировать остальные компании к выходу на международные рынки.

"Первый опыт реализации акселерационных программ показывает, что наш бизнес и наши компании очень конкурентоспособны, макроэкономика в целом у нас позитивная, курс позволяет быть конкурентоспособными, интерес к России присутствует, продукция пользуется хорошей репутацией по целому ряду направлений. Есть и проблемы с расчетами, но, в общем-то, все это решаемо", - добавил Слепнев, отметив, что в рамках нацпроекта перед Россией стоит задача выйти на экспорт по несырьевым товарам в объеме до $250 млрд.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.