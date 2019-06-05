Скворцова назвала ошибкой интерпретацию данных Счетной палаты о зарплатах врачей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой при составлении отчета информацию Счетной палаты о неполном обеспечении повышения заработной платы медицинским работникам.

В понедельник Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году. Согласно данным ведомства, только 68,9% бюджетных средств было освоено. В частности, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

"Это ошибка, которая была допущена при составлении отчета Счетной палаты. Выполнением указа считается выполнение с 5-процентным отклонением, то есть 95 и больше процентов, так было исходно прописано <...> Я хочу сказать, что с учетом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили индексацию заработной платы по среднему персоналу, и по младшему медперсоналу четыре региона имеют отклонения от 5% до 10%", - сказала Скворцова журналистам в среду.

Скворцова также отметила, что, согласно докладу Росстата, прирост зарплат медработников составил 26% за 2018 год. "Поэтому здесь говорить о срыве [майского] указа вообще не приходится, и я хочу обратить внимание на то, что этот показатель средний, он, конечно, не является фиксированным", - добавила она.

7 мая 2018 года президент России подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года.