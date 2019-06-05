Жители Тульской области получили перерасчет за неоказанные услуги по вывозу мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Жителям Тульской области, ранее получившим квитанции за неоказанные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, произвели полный перерасчет, сообщил ТАСС в среду накануне Петербургского международного экономического форума глава региона Алексей Дюмин. Аналогичные случаи в области больше не фиксировались.

Тульская область, по данным ФАС, была отмечена в числе регионов с наибольшим количеством обращений на нарушения в сфере обращения с коммунальным мусором. Так, в регионе возникали проблемы с квитанциями из-за того, что управляющие компании не исключали из строки на содержание жилья расходы, связанные с вывозом, сбором и утилизацией ТКО. К 13 компаниям применены санкции. Также выставлялись счета за вывоз мусора там, где эту услугу еще не начали оказывать.

"На сегодня случаев выставления счетов за вывоз мусора там, где эта услуга еще не начала оказываться, не фиксируется. По всем случаям, выявленным ранее, региональные операторы произвели полный перерасчет", - сказал Дюмин.

После выявленных нарушений в адрес управляющих компаний поступили предостережения о недопустимости нарушения закона. Обязанности по рассмотрению каждого отдельного случая ошибочного выставления счетов за вывоз мусора возложены на рабочую группу по вопросам обращения с ТКО в Тульской области.

"Мы находимся в постоянном диалоге с региональными операторами по обращению с ТКО", - отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.