Путин: Россия и Китай будут развивать расчеты в национальных валютах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай будут развивать использование национальных валют в двусторонней торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках", - сказал российский лидер.

Президент РФ остановился также на отдельных направлениях сотрудничества двух стран. В частности, он назвал хорошими темпы взаимодействия РФ и Китая в энергетике. "Россия лидирует по поставкам нефти в Китай, в прошлом году отгружено 67 млн тонн сырья. В декабре будет введен в эксплуатацию трубопровод для транспортировки в КНР газа по так называемому восточном маршруту, ведутся переговоры о возможном экспорте топлива по западному направлению, а также с российского Дальнего Востока", - сказал Путин. Он обратил внимание также на наращивание взаимодействие в области сжиженного природного газа, напомнив, что на год раньше планировавшего срока была запущена третья очередь завода "Ямал СПГ", значительная доля в котором принадлежит китайской стороне.

Кроме того, продолжил президент РФ, выполняются достигнутые ранее прорывные договоренностей двух стран в сфере мирного атома - заключен генеральный контракт на сооружение 3-го и 4-го блоков АЭС "Сюйдапу". "При участии Росатома начинается строительство в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах", - сказал Путин.

Он также отметил, что Москва и Пекин придают важное значение развитию промышленной кооперации. В этом контексте Путин упомянул запуск в Тульской области завода китайского автомобильного концерна Great Wall, где ежегодно будет выпускаться по 80 тыс. автомобилей, причем уровень локализации производства составит 70%. Президент РФ напомнил также о планах реализации российско-китайских проектов в авиа- и вертолетостроении, в освоении космоса, в сфере биотехнологий и фармацевтике, и в других наукоемких отраслях.