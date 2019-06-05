МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МТС и Huawei подписали соглашение о развитии сетей связи нового поколения и проведении пилотов по 5G в России в 2019-2020 годах. Об этом журналистам сообщили в МТС.

"Торжественная церемония подписания прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Подписанным соглашением обменялись президент ПАО "МТС" Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин", - говорится в сообщении МТС.

Как отметили в пресс-службе МТС, в рамках соглашения компании разработали план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и "интернета вещей" на действующей инфраструктуре МТС. Кроме того, соглашение предусматривает "развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready (готовая к внедрению 5G технология - прим. ТАСС), запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах".