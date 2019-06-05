Россия и Китай договорились о двух новых форматах межрегионального сотрудничества

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай договорились об учреждении двух новых форматов межрегионального сотрудничества между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер отметил, что Москва и Пекин придают особое значение укреплению прямых связей между субъектами России и провинциями Китая.

"Сегодня мы с председателем КНР договорились об учреждении еще двух форматов межрегионального сотрудничества - между Центральным федеральным округом России и севером Китая, а также между нашим Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-востока КНР", - заявил Путин.

Глава российского государства обратил внимание на некоторые сферы сотрудничества двух государств, отметив неплохие перспективы взаимодействия в области агропромышленного комплекса. Он напомнил, что обсуждается возможность создания российско-китайского сельхозхолдинга в Приморском крае с объемом инвестиций в 10 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, Россия и Китай намерены сообща развивать международные транспортные коридоры и для этого активнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, а также Северного морского пути.

"Расширяется и совместная приграничная инфраструктура, в частности, завершается строительство нового моста и автомобильного мостового перехода через реку Амур", - добавил Путин.

Президент также напомнил, что Москва и Пекин условились провести годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах.