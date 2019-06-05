"Роснано" и Vestas подписали меморандум о локализации производства ветроустановок в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. АО "Роснано" и мировой лидер в производстве, монтаже и обслуживании ветроустановок Vestas Wind System A/S подписали меморандум о взаимопонимании и продолжат укреплять партнерские отношения с целью дальнейшей оценки возможностей локализации производства компонентов ветроустановок (ВЭУ), а также освоения цепочки поставок в России. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Роснано" в среду.

Vestas является технологическим партнером Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд "Фортум" и "Роснано"), реализующего проекты строительства почти 2 ГВт ветрогененерации до 2023 года. В 2018 году, в ответ на российские требования по локализации оборудования, Vestas в партнерстве с "Роснано" начал локализацию элементов ВЭУ, включая производство такого оборудования, как гондолы, башни и лопасти, а также выстраивание цепочки поставок элементов ВЭУ в России.

"В соответствии с подписанным Меморандумом "Роснано" и Vestas договорились продолжить поиск конкурентноспобных возможностей по укреплению сотрудничества в части локализации производства оборудования, включая оценку возможных решений для арктических установок в условиях холодного климата, и обеспечения стабильной цепочки поставок. Стороны проанализируют и оценят возможности локализации производства оборудования, которое в настоящее время отсутствует на российском рынке", - говорится в сообщении.

"Роснано" также предложило Vestas рассмотреть возможности применения технологий портфельных компаний "Роснано", востребованных в производстве компонентов ветроустановок.

Документ подписали председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс и президент и исполнительный директор Vestas Андерс Руневад (Anders Runevad), президент и исполнительный директор Vestas.

О компании

АО "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", 100% акций АО "Роснано" в собственности государства. Функцию управления активами компании выполняет созданное в декабре 2013 года УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. АО "Роснано" - один из институтов развития России. Компания инвестирует напрямую и через инвестиционные фонды в высокотехнологичные проекты.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.