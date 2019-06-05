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Визит Си Цзиньпина в Россию

"Новатэк", Sinopec и "Газпромбанк" создадут СП для реализации СПГ в Китае

Соглашение было подписано в рамках визита Си Цзиньпина в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Новатэк", китайская нефтехимическая корпорация Sinopec и "Газпромбанк" подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям на рынке КНР, сообщает "Новатэк".

"Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире", - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

Соглашение было подписано в рамках официального визита председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.

В настоящий момент ряд китайских компаний являются акционерами СПГ-проектов "Новатэка" - действующего "Ямал СПГ", а также планируемого "Арктик СПГ - 2" (сделка об их участии в проекте пока не закрыта).

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РоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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