"Россети" представят направления цифровой трансформации на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Россети" планируют представить направления цифровой трансформации электроэнергетики в рамках Петербургского международного экономического форума, следует из сообщения компании.

Компания реализует концепцию цифровой трансформации отрасли в рамках майских указов президента России для повышения доступности, надежности и качества электроснабжения потребителей, уточняется в сообщении.

На форуме "Россети" также подпишут ряд стратегических соглашений с регионами и финансовыми институтами, производителями электросетевого оборудования, а также зарубежными партнерами холдинга, направленные на реализацию проектов цифровой траснформации сетей для выхода на новый уровень эффективности.

Руководители отрасли и крупнейших компаний мира в рамках круглого стола "Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике", организуемого "Россетями", обсудят новую стратегию развития энергогигантов в эпоху уберизации.

Кроме того, компания проведет международный молодежный энергетический форум. Команды молодых энергетиков из Китая, Белоруссии, Италии, Сербии и России представят проекты в области развития технологий возобновляемых источников энергии и кибербезопасности.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.