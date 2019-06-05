Первый неатомный ледокол "Росатомфлота" планируется передать заказчику в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Первый неатомный ледокол корпорации "Росатомфлот" "Обь", строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, планируется передать заказчику в сентябре 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев.

"В августе мы выходим на ходовые испытания, они продлятся месяц, примерно в сентябре сдача", - сказал Соловьев журналистам.

Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся в июне 2018 года. Судно имеет длину 89,2 м, ширину - 21,9 м, осадку - 7,5 м. Мощность судна - 12 МВт, что должно позволить эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до 5 м.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.