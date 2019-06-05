Цена нефти Brent упала ниже $60

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,61%, до $59,73 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 18:50 мск.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января 2019 года.

Котировки перешли к снижению после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране. Так, запасы выросли на 6,77 млн баррелей и на 31 мая составили 483,26 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.

На фоне снижения цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,29% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 65,35 рубля, курс евро поднялся на 0,25%, до 73,48 рубля.