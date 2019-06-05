"Сибур" и Sinopec договорились об экспорте в Китй полиэтилена с "Запсиба"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Сибур Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) заключили соглашение об отраслевом сотрудничестве на территории КНР, России и других стран, в частности достигнута договоренность о дистрибуции в Китай полиэтилена, который будет производиться на "Запсибнефтехиме", сообщает "Сибур".

"Sibur International GmbH (экспортное подразделение "Сибура") и Sinopec Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Company Limited заключили соглашение о дистрибуции на территории КНР полиэтилена, который будет производиться на нефтехимическом комплексе "Сибура" "Запсибнефтехим", - сказано в сообщении.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, в сфере НИОКР, а также обучения персонала в целях взаимного обмена профессиональными знаниями.

Ранее глава "Сибура" Дмитрий Конов сообщил журналистам, что холдинг завершил строительство "Запсибнефтехима" и приступил к пуско-наладочным работам.

О проекте

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.