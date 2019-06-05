Силуанов возглавил набсовет ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов избран главой наблюдательного совета ВТБ, также в набсовет вошла замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Избрали Силуанова - без особой борьбы - председателем наблюдательного совета", - сказал Костин, комментируя итоги набсовета.

Он также уточнил, что Тарасенко вошла в набсовет вместо ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова.