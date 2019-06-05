Минсельхоз намерен проконтролировать кадровую политику профильных ведомств в регионах

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует заключить соглашения с российскими регионами, по которым он будет согласовывать вопросы увольнения и аттестации глав сельскохозяйственных ведомств в субъектах. Об этом в среду сообщил первый замглавы министерства Джамбулат Хатуов.

"В ближайшее время с регионами Российской Федерации у нас будет подписано соглашение, где аттестация будущих министров [сельского хозяйства в регионах], их увольнение, согласование, будет проходить с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации", - сказал он на совещании, посвященном развитию мелиорации, в Ставрополе.

Хатуов отметил, что планирование работы региональных ведомств должно опираться на современный инструментарий. "На вооружении должна быть цифровизация, необходимо использовать для мониторинга нашей технической системы современные технологии, они позволяют очень эффективно полностью управлять всем процессом", - пояснил первый замглавы Минсельхоза РФ.