{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВТБ сохраняет планы присоединить банк "Возрождение"

ВТБ сохраняет планы присоединить банк "Возрождение" - Костин.

Новость дополняется

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
Росгеология имела задолженность по зарплатам. Сейчас она устранена
Минприроды по итогам проверки ведомства не нашла "глобальных" нарушений финансово-хозяйственной деятельности
Читать полностью