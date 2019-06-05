Минприроды не наблюдает глобального неисполнения обязательств по лицензиям на шельфе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды России не наблюдает критического неисполнения "Газпромом" и "Роснефтью" взятых на себя обязательств по лицензиям на разработку арктического шельфа, однако диалог по корректировке условий и сроков их исполнения все еще продолжается. Об этом в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Я не могу сказать, что есть какие-то глобальные неисполнения взятых на себя обязательств [по лицензиям на шельфе Арктики] нефтегазовыми компаниями России. Недавно совсем по поручению председателя правительства ревизировали "спящие" лицензии на территории Российской Федерации, процент довольно маленький, и к крупным компаниям он не особо относится", - сказал Кобылкин.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщал журналистам, что по итогам переговоров Роснедр, "Газпрома" и "Роснефти" не удалось найти оптимального решения по корректировке условий лицензий компаний по геологоразведке и добыче на шельфе Арктики для выполнения прописанных в них обязательств.