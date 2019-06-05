Нефтяники направят в 2019 году на геологоразведку около 310 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций вертикально-интегрированных компаний в геологоразведочные работы в 2019 году составит 309,7 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Мы растем, безусловно, у нас по сравнению с 2018 года ожидаемый рост частных инвестиций в геологоразведку - порядка 60 млрд рублей. В 2018 году вертикально-интегрированными компаниями выполнены геологоразведочные работы на сумму 248,2 млрд рублей, в 2019 году частные инвестиции запланированы в объеме 309,7 млрд рублей", - сказал Кобылкин.

Ранее, в апреле, сообщалось, что объем ежегодного бюджетного финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на углеводородное сырье и твердые полезные ископаемые (ТПИ) составит в 2020-2021 годах 17,38 млрд рублей, что ниже плана на 2019 год на 18,7%.

В частности, инвестиции из бюджета в ГРР нефти и газа в 2020-2021 годах составят 12,11 млрд рублей, в ТПИ - 5,27 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.