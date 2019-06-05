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В ВТБ завили, что сделка по Tele2 будет закрыта в 2019 году

В банке сообщили, что параметры сделки обсуждаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сделка по Tele2 будет закрыта в текущем году, ее параметры пока обсуждаются. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Переговоры идут, они включают в себя достаточно широкий спектр контрагентов <...> С самим "Ростелекомом" ведем [переговоры], делаем оценки, ожесточенные переговоры по стоимости. Мы надеемся, что сделка будет завершена в этом году, она двигается по плану", - сказал он, отметив, что, вероятно, сделка будет комбинированной (оплачена частично акциями и частично деньгами).

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