Подготовленный Центром компетенций НТИ отчет о развитии AI-технологий в РФ обсудят на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Московского физико-технического института по направлению "Искусственный интеллект" подготовил первый отчет о состоянии и развитии отрасли в России и мире "Альманах по искусственному интеллекту", который обсудят на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба МФТИ.

На сайте, где будет доступна электронная версия отчета, сказано, что документ будет опубликован на сессии по искусственному интеллекту Петербургского экономического форума, он появится в сети в 11:00 6 июня 2019 года.

"Альманах будет выходить раз в два месяца. Первый выпуск содержит обзор текущего состояния отрасли в России и мире, включая основные технологии и их применение, ключевые компании, университеты и людей - исследователей и лидеров мнений. <…> В отчете проводится анализ ситуации в мире, обзор стратегий основных стран в области искусственного интеллекта и обсуждается возможная стратегия России в области ИИ", - говорится в сообщении.

Специалисты Центра компетенций НТИ на базе МФТИ подготовили отчет при поддержке коллег из Сбербанка и аналитического центра при правительстве РФ. В работе по сбору и анализу данных о состоянии и развитии отрасли также приняли участие эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Сколковского института науки и технологий, специалисты Министерства по цифровому развитию и коммуникациям и аналитической группы "АйПи Лаборатория".

"Мы собрали большое количество данных о состоянии отрасли и обобщили их в аналитическом отчете. Это первый отчет такого уровня в России, следующие номера альманаха будут тематическими и посвящены отдельным областям ИИ, таким как обработка естественного языка, машинное зрение, предиктивная аналитика и другие темы. Мы уверены, что это будет способствовать росту рынка и принятию правильных управленческих решений на всех уровнях", - приводятся в сообщении слова Игоря Пивоварова, главного аналитика Центра компетенций НТИ на базе МФТИ.

Центр компетенций НТИ по направлению "Искусственный интеллект" был создан на базе МФТИ в 2017 году в рамках реализации программы "Национальная технологическая инициатива". Работа центра направлена на развитие технологий искусственного интеллекта и их применений в различных областях экономики. В его составе действуют более 20 лабораторий, где ведутся разработки по семи направлениям: разговорный искусственный интеллект, техническое зрение, робототехника, машинный перевод и распознавание текста, нейроморфные и квантовые вычислительные системы, "умные" сети в энергетике.