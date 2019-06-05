Ульяновская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании предприятия по обработке стали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Предприятие по производству заготовок из стали появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Ульяновской области. Соответствующее соглашение подписали власти региона с центром стратегической конкурентоспособности (ЦСК) "Союзмаш".

"На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписано соглашение между правительством Ульяновской области и ООО "ЦСК "Союзмаш". Это соглашение о намерении реализовать на территории портовой особой экономической зоны "Ульяновск" инвестиционный проект по созданию предприятия по торговле и сервису специальной стали. Инвестор планирует наладить производство поковок из инструментальных сталей, применяемых для изготовления штампов, литьевых форм и их оснастки", - говорится в сообщении Корпорации развития Ульяновской области.

Отмечается, что будущий резидент арендует площади в готовом производственном комплексе "Платформа" на территории ОЭЗ. Предполагается, что компания будет ежегодно производить до 1700 тонн поковок из различных видов стали, а в дальнейшем увеличит объем производства.

ЦСК "Союзмаш" создан в Ижевске в 2009 году. Его цель - помогать специализированным предприятиям-изготовителям пресс-форм и штампов получать инструментальные стали из Германии. Основным регионом деятельности является Приволжский федеральный округ.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.