Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Китай пойдет на подписание новой торговой договоренности с Соединенными Штатами, содержащей более выгодные для американской стороны условия. С таким утверждением выступил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в аэропорту Шаннон.

"Что касается Китая, то Китай хочет заключить сделку, у меня нет никаких сомнений в этом. Все сигналы свидетельствуют о том, что они [власти КНР] хотят [этого]. И в правильное время это, вероятно, произойдет", - заявил руководитель американской администрации. В США видеозапись его выступления распространила телекомпания C-SPAN.

"Пока же они [китайские власти] платят многие миллиарды долларов Соединенным Штатам. Мы этого никогда ранее от Китая не получали. А мы еще даже не начинали (применять высокие пошлины на китайские товары - прим. ТАСС). Это [введенные ранее американской стороной пошлины на китайские товары] семечки по сравнению с числами, о которых мы говорим", - подчеркнул Трамп.

Он решительно критикует дефицит в товарообороте США с Китаем, достигающий, по словам американского лидера, $500 млрд. В течение прошлого года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины друг против друга.

10 мая американские пошлины были повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в среду предупредила, что торговая война между США и Китаем может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.