Губернатор предложил сделать портовую ОЭЗ "Ульяновск" зоной свободной торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой наделить особую экономическую зону (ОЭЗ) "Ульяновск" статусом зоны свободной торговли.

"Мы хотим предложить руководству страны поменять единственную огромную торгово-логистическую особую экономическую зону, а у нас авиационно-портовая, на зону свободной торговли. Сделать так, чтобы появилась первая зона свободной торговли в Российской Федерации", - сказал он в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, глава региона предложил сделать свободным создаваемый вблизи речной порт, то есть освободить его от таможенных пошлин.

"Тот речной порт, который мы сейчас с нашими бизнесменами начинаем создавать, новый грузовой речной порт, сделать его свободным портом не только, как мы привыкли видеть на морях, но и на реке Волге, что, несомненно, даст возможность нашему региону получить огромное количество бизнесов внутри региона", - добавил губернатор.

Как сообщалось, новый речной порт на реке Волге, который будет построен на причальной площадке рядом с Президентским мостом, получит статус дополнительной площадки ОЭЗ "Ульяновск". Подготовку речной площадки планируется начать уже в этом году.

Портовая ОЭЗ "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области около международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально в 120 га, была увеличена до 324,7 га. Резиденты промплощадки будут создавать предприятия в области авиастроения и технического обслуживания авиатехники, электроники и приборостроения, композиционных материалов, энергетики и машиностроения.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.