Удмуртия намерена привлечь китайскую компанию к строительству дороги в республике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии ведут переговоры по укладке асфальта на границе республики с Кировской областью китайской компанией, сообщил ТАСС в среду глава республики Александр Бречалов на ПМЭФ.

"Ведем переговоры с Китаем, чтобы они профинансировали и сами выполнили работу по укладке асфальта на очень важном направлении, у нас не хватает на это денег, но есть участки, которые мы сегодня доделаем, допустим между Удмуртией через Ярский район с Кировской областью, это будет прирост с точки зрения экономики для севера республики", - рассказал он.

В республике локализовано совместное с китайской стороной производство оборудования для нефтехимической отрасли, Удмуртия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в логистическом бизнесе, сельском хозяйстве, нефтепереработке, добавил Бречалов. "Представители Китая на форуме Волга-Янцзы в Чебоксарах интересовались железнодорожным узлом в Глазове, у нас же прямая ветка идет Москва-Пекин через Глазов. Мы сейчас отрабатываем с руководителем Горьковской железной дороги эту тему", - отметил он.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

В новость была внесена правка (22:58 мск) - передается с уточнением названия района в цитате, верно - Ярский.