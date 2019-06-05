Власти Чувашии проконтролируют эффективность работы китайцев на сельхозземлях в республике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены контролировать эффективность использования арендованных в республике китайскими партнерами 3 тыс. га земель сельхозназначения, сообщил ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным правительства республики, совместно с компанией "Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп" в Чувашии реализуется проект по созданию агропарка мясомолочного направления. Объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

"Юридическое лицо зарегистрировано, они около 3 тыс. га земель сельхозназначения взяли в аренду. Это заброшенные земли бывшего тракторного завода, сейчас их обрабатывают, осенью первый урожай будут собирать. В России сформировали такое мнение, что китайцы придут, землю [истощат], а потом уедут. Мы готовы к осуществлению контроля и надзора за эффективным использованием земель сельхозназначения, ничего вне пределов действующего российского законодательства она не смогут сделать", - сказал Игнатьев.

Он уточнил, что в перспективе на арендованной земле планируется строительство молочно-товарной фермы и создание мощностей по переработке цельной молочной продукции.

Ранее сообщалось, что в прошлом году внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией составил $165 млн, увеличившись на треть. По словам Михаила Игнатьева, этот результат стал рекордным за всю историю взаимоотношений. По данным правительства Чувашии, Китайская Народная Республика занимает первое место среди 100 внешнеторговых партнеров Чувашии, поставляя почти половину всех завозимых в республику товаров. При этом Китай находится на третьем месте в списке стран, в которые экспортируют свою продукцию чувашские предприятия.

В 2018 году на чувашском комбинате ПАО "Химпром" при поддержке китайской компании Dezhou Chemtics Chemical открыто единственное в России производство гипохлорита кальция. В городе Дзинджоу провинции Хубэй, с которой действует соглашение, реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений. В Китай поставляется почти 40% экспортной продукции агропромышленного комплекса Чувашии.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.