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Ленинградская область планирует заключить на ПМЭФ соглашения почти на 950 млрд рублей

В планах регионального правительства подписание не менее 30 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Общая сумма соглашений, которые Ленинградская область намерена подписать в этом году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, составит почти 950 млрд рублей. Об этом сообщил  на своей странице в социальной сети Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.

В графике, который он опубликовал, указана планируемая сумма соглашений - 945,4 млрд рублей. "Готовимся к рекорду!" - подписал иллюстрацию Дрозденко. До этого самая крупная сумма соглашений Ленинградской области на ПМЭФ, согласно графику, была 110 млрд рублей (в 2016 году).

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в планах Ленинградской области на ПМЭФ-2019 подписание не менее 30 соглашений о сотрудничестве и реализации проектов с предприятиями, организациями, а также с другими регионами. Соглашения касаются сотрудничества в сфере образования и науки, создания новых производств и инфраструктурных объектов.

В рамках форума также запланирована церемония запуска в эксплуатацию нового предприятия компании "ЕвроХим" в Ленинградской области и подписание меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли РФ, Ленинградской областью и ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2", сообщили в пресс-службе.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
ПМЭФ-2019
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