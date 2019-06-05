Ленинградская область планирует заключить на ПМЭФ соглашения почти на 950 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Общая сумма соглашений, которые Ленинградская область намерена подписать в этом году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, составит почти 950 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.

В графике, который он опубликовал, указана планируемая сумма соглашений - 945,4 млрд рублей. "Готовимся к рекорду!" - подписал иллюстрацию Дрозденко. До этого самая крупная сумма соглашений Ленинградской области на ПМЭФ, согласно графику, была 110 млрд рублей (в 2016 году).

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в планах Ленинградской области на ПМЭФ-2019 подписание не менее 30 соглашений о сотрудничестве и реализации проектов с предприятиями, организациями, а также с другими регионами. Соглашения касаются сотрудничества в сфере образования и науки, создания новых производств и инфраструктурных объектов.

В рамках форума также запланирована церемония запуска в эксплуатацию нового предприятия компании "ЕвроХим" в Ленинградской области и подписание меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли РФ, Ленинградской областью и ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2", сообщили в пресс-службе.