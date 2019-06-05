Россия и Китай подписали меморандум о создании венчурного фонда на $1 млрд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр науки и техники КНР Ван Чжиган в среду подписали меморандум о создании венчурного фонда в размере $1 млрд. Средства из него пойдут на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики, сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Документ был подписан в Москве в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Средства в фонд вложат Российский фонд прямых инвестиций и CIC (China Investment Corporation). Новая структура создается на восемь лет с возможностью дважды пролонгировать ее существование на два года.

"Новый институт будет способствовать трансферу, продвижению и внедрению совместных инновационных решений с особым фокусом на поддержку малых и средних предприятий", - отметили в российском министерстве. При этом максимальный объем инвестиций в один проект не должен превышать 15% от капитализации фонда.

Также на саммите в Москве Минэкономразвития России и Министерство коммерции КНР подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах стимулирования двусторонней торговли.

"Подписанные на саммите документы выведут торгово-экономические отношения России и КНР на новые рубежи. Успешная реализация намеченных целей поможет нам взять планку товарооборота в 200 млрд долларов, о которой мы говорим применительно к 2024 году. Сегодня эта цифра представляется вполне реалистичной", - отметил Орешкин, чьи слова привели в Минэкономразвития.