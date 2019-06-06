В МВФ заявили о воплощении в жизнь связанных с торговыми спорами рисков мировой экономики

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Связанные с международными торговыми спорами риски, о которых ранее предупреждал Международный валютный фонд (МВФ), начали воплощаться. Об этом заявила в среду директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

"Два месяца назад мы предупреждали о том, что надо быть весьма осторожным с тем, что происходит с основным двигателем экономического роста, которым является торговля. Все, что тормозит торговлю: пошлины и непошлинные барьеры - в действительности будет тормозить и экономический рост, - подчеркнула глава МВФ. - К сожалению, мы наблюдаем некоторое воплощение этих рисков".

Она вновь указала, что продолжающиеся торговые споры могут подорвать темпы роста мировой экономики. "Уязвимость, которую мы выявили, и нестабильность процесса восстановления [темпов роста мировой экономики] по сути подтвердились, - подчеркнула Лагард. - Сейчас мы наблюдаем это синхронизированное замедление экономического роста".

В апреле МВФ в третий раз за полгода понизил свою оценку темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня после финансового кризиса 2007-2008 годов. Свое решение эксперты фонда аргументировали, в частности, риском срыва американо-китайских торговых переговоров. Лагард подчеркнула, что, по оценкам МВФ, темпы роста мировой экономики составят 3,3% в 2019 году. В апреле фонд прогнозировал, что глобальный рост ускорится во второй половине 2019 года, но эти оценки были основаны на предположении, что США и Китай не будут повышать двусторонние таможенные пошлины.

В опубликованной в среду на сайте МВФ статье Лагард рассказала, что торговая война США и Китая может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5% в 2020 году и потерям в размере почти $455 млрд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.