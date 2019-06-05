Замглавы МИД России: американский бизнес будет хорошо представлен на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бизнес-круги США будут хорошо представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в том числе на уровне руководства компаний. Об этом в интервью ТАСС в преддверии форума заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Будут и первые лица [компаний], и вторые лица, и руководители европейских отделений, - отметил высокопоставленный дипломат. - Хотя сами же американские власти ставили палки в колеса. Возможно, это имело определенный эффект. Но та устойчивая часть американского бизнес-истеблишмента, которая делает бизнес в России, и делает его успешно, и нацелена на дальнейшие масштабные перспективы, безусловно, будет присутствовать".

По его словам, на форуме состоится "отдельное заседание на достаточно высоком уровне с участием российского вице-премьера и американских и российских деловых кругов".

Он также обратил внимание, что "несмотря на риторику, товарооборот с США растет, осуществляется взаимодействие в научной, промышленной, торговой и инвестиционной сферах". "Есть ограничители, связанные с санкциями, вторичными санкциями, направленными на европейский бизнес. Но ПМЭФ для этого и задуман, чтобы показать и понять, что бизнес не нарушает национальное законодательство, а находит легальные возможности, чтобы не вступить в клинч с этими запретами", - подчеркнул замминистра. "Бизнес интересуют проекты, прибыльность, развитие. Конкуренцию никто не отменял", - добавил он.

Ранее заместитель посла США в Москве Энтони Годфри в интервью ТАСС заявил, что представители американских властей не приедут на ПМЭФ без разрешения ситуация вокруг находящегося под домашним арестом в Москве инвестора Майкла Калви, при этом компании США сами принимают решение об участии в форуме.