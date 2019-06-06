Совет директоров Renault перенес принятие решения о слиянии с Fiat Chrysler

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Участники заседания совета директоров французского автомобилестроительного концерна Renault отложили принятие решения о слиянии с американо-итальянской корпорацией Fiat Chrysler по просьбе французских властей. Соответствующее заявление было распространено в четверг пресс-службой группы Renault.

"Совет директоров не смог принять решение из-за желания представителей французского государства отложить голосование до следующего заседания совета", - гласит короткое коммюнике. Дата нового собрания совета директоров не называется. На предыдущем заседании 4 июня совет директоров заявил, что "решил с интересом продолжить изучение возможности такого слияния и продолжить обмен мнениями на эту тему".

При этом газета The Wall Street Journal в среду со ссылкой на собственные источники сообщила, что корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с Renault. По данным источников газеты, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi.

В среду утром министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFMTV, что нет необходимости принимать поспешные решения по данному вопросу, поскольку "речь идет о создании мирового лидера в области автомобилестроения". Он также заявил, что пока французское государство, которое владеет 15% акций Renault, не получило гарантий относительно будущего местоположения штаб-квартиры региональной компании, которая будет отвечать за координацию совместных операций.

По словам Ле Мэра, пока головной офис планируется открыть в Нидерландах, однако власти Франции настаивают на том, чтобы он располагался в Париже. Министр добавил, что государство настаивает на присутствии своего представителя в совете директоров новой компании. Также Ле Мэр заявил, что данная компания должна будет принять участие в создании аккумуляторных батарей нового поколения вместе с германскими компаниями, о чем договорились ранее Франция и ФРГ.