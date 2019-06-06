WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi. Руководство Nissan отказалось поддержать предложение о частичном слиянии с Fiat Chrysler.

Как информировала газета, на проведенном в среду совещании совета директоров Renault два представителя Nissan, входящие в состав правления французского концерна, воздержались во время голосования по предложению о слиянии. По данным The Wall Street Journal, при этом позиция правительства Франции состоит в том, что оно поддержит сделку только при наличии со стороны Nissan гарантий сохранения долгосрочного альянса Renault с японскими автомобилестроителями.

Пресс-служба группы Renault после прошедшего в среду заседания совета директоров распространила лишь короткое коммюнике. "Совет директоров не смог принять решение (в отношении частичного слияния - прим. ТАСС) из-за желания представителей французского государства отложить голосование до следующего заседания совета", - отмечалось в заявлении. Дата нового собрания совета директоров не называется.

27 мая корпорация Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложила Renault создать совместный концерн на паритетной основе (50% на 50%). Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай в эфире телеканала BFMTV сообщила, что правительство поддерживает планы компании. В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что правительство страны будет требовать определенных гарантий, если сделка будет заключена.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что на переговорах 2 июня представители компаний обсуждали различные варианты взаимодействия, в том числе в области развития технологии электрокаров, налаживание совместного выпуска автомобилей и совместимость конечного продукта. По словам источников издания, слияние может привести к образованию нового автогиганта с капитализацией в размере около $37 млрд и объемом производства почти 9 млн легковых автомобилей и пикапов в год. Такое предприятие займет третье место в мире после германского концерна Volkswagen и японской компании Toyota и обойдет американскую General Motors.