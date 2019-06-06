NYT: Amazon, Apple, Facebook и Google набрали 238 лоббистов в рамках расследования

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Более 230 человек лоббируют интересы Amazon, Apple, Facebook и Google в ходе масштабного расследования властей США, заподозривших эти американские компании в нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The New York Times.

По ее данным, 238 человек зарегистрировались за первые три месяца этого года в качестве лоббистов упомянутых выше компаний. Около 75% этих лиц занимали ранее должности в федеральном правительстве США или работали в избирательных штабах политиков. Многие лоббисты являлись подчиненными должностных лиц, от которых будет напрямую зависеть исход расследования. Согласно публикации, эти четыре компании увеличили расходы на лоббирование своих интересов с $27,4 млн в 2016 году до $55 млн в 2018 году.

Как информировала газета, Amazon, Apple, Facebook и Google после первых публикаций о предстоящей проверке активизировали попытки консолидировать мощное лобби из людей со связями в Белом доме, в ведомствах правительства США, среди демократов и республиканцев в Конгрессе. В мае лоббистское объединение Internet Association присудило награду "Свобода интернета" дочери президента США Иванке Трамп. За Internet Association стоят Amazon, Facebook и Google, пишет издание.

Как сообщало агентство Reuters, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного разбирательства объявили в понедельник демократы в Палате представителей Конгресса США. Они намерены проверить деятельность тех же самых Amazon, Apple, Facebook и Google, а также других технологических гигантов, чтобы определить, не стали ли эти компании слишком крупными и влиятельными, угрожая тем самым честной конкуренции и интересам потребителей.

Президент США выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о положении в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.